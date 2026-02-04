Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche
#Roman jeunesse

L'alimentation

Lilas Nord, Stéphanie Alastra

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Ton maître propose à la classe un atelier cuisine à la cantine de l'école. Super idée ! Les élèves ne manquent pas d'idées pour le men. Mais entre celles et ceux qui voudraient des fraises en plein hiver, qui n'aiment pas tel ou tel aliment, ou qui préfèrent suivre les tendances des réseaux sociaux, la tâche s'annonce plus compliquée que prévu... Une chose est sûre, cet atelier va permettre de découvrir comment et pourquoi bien manger. Que vas-tu choisir de faire ? C'est à toi de le décider car, dans ce livre, c'est toi le héros/l'héroïne ! Le monde dont tu es le héros est une série de premières lectures destinées aux enfants de 7-8 ans. - Après le succès de La classe dont tu es le héros une nouvelle série de livres dont tu es le héros pour aider les enfants à réfléchir à des thématiques de la société actuelle dans un environnement qui est le leur : l'école. - Des livres-jeux dont tu es le héros permettant aux jeunes lecteurs et lectrices de prendre le contrôle de leur aventure grâce à leurs décisions et à la résolution d'énigmes, devenant véritablement acteurs et actrices du monde d'aujourd'hui ; - Des thématiques abordées à hauteur d'enfant avec le soutien d'experts par Lilas Nord, et illustrées par Stéphanie Alastra d'un trait à la fois tendre et énergique ; - Des encarts à visée pédagogique entre chaque chapitre pour approfondir ses connaissances sur la thématique explorée !

Par Lilas Nord, Stéphanie Alastra
Chez Hatier

|

Auteur

Lilas Nord, Stéphanie Alastra

Editeur

Hatier

Genre

Autres collections (6 à 9 ans)

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur L'alimentation par Lilas Nord, Stéphanie Alastra

Commenter ce livre

 

L'alimentation

Lilas Nord, Stéphanie Alastra

Paru le 04/02/2026

34 pages

Hatier

6,20 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782401120068
9782401120068
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

La Grande Librairie : avant c'était mieux ? Un autre regard sur hier La classification des livres jeunesse proposée par le RN inquiète auteurs et éditeurs Pouvoir, restructurations, défiance : l’ère Olivennes commence chez Editis La Grande Librairie : quand les écrivains parlent de nos failles
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.