L'alimentation

Ton maître propose à la classe un atelier cuisine à la cantine de l'école. Super idée ! Les élèves ne manquent pas d'idées pour le men. Mais entre celles et ceux qui voudraient des fraises en plein hiver, qui n'aiment pas tel ou tel aliment, ou qui préfèrent suivre les tendances des réseaux sociaux, la tâche s'annonce plus compliquée que prévu... Une chose est sûre, cet atelier va permettre de découvrir comment et pourquoi bien manger. Que vas-tu choisir de faire ? C'est à toi de le décider car, dans ce livre, c'est toi le héros/l'héroïne ! Le monde dont tu es le héros est une série de premières lectures destinées aux enfants de 7-8 ans. - Après le succès de La classe dont tu es le héros une nouvelle série de livres dont tu es le héros pour aider les enfants à réfléchir à des thématiques de la société actuelle dans un environnement qui est le leur : l'école. - Des livres-jeux dont tu es le héros permettant aux jeunes lecteurs et lectrices de prendre le contrôle de leur aventure grâce à leurs décisions et à la résolution d'énigmes, devenant véritablement acteurs et actrices du monde d'aujourd'hui ; - Des thématiques abordées à hauteur d'enfant avec le soutien d'experts par Lilas Nord, et illustrées par Stéphanie Alastra d'un trait à la fois tendre et énergique ; - Des encarts à visée pédagogique entre chaque chapitre pour approfondir ses connaissances sur la thématique explorée !