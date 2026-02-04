Inscription
#Imaginaire

Tisseur de nuit

Laurence Boischot, R. M. Gray

A dix-sept ans, Aster Oberon n'a jamais mis les pieds sur la terre ferme. Les Tisseurs de nuit, des créatures mystiques dotées de terribles pouvoirs, ont chassé les humains du continent six siècles auparavant... Aster et sa famille forment un des clans de pirates les plus redoutés de la mer occidentale, mais il suffit d'une terrible bataille pour les priver d'un des leurs - et de leur liberté. Alors quand un jeune Tisseur de nuit influent, William, leur offre sa protection en échange de leur travail sur ses terres, Aster est méfiante. Arrogant et puissant, Will est tout ce qu'elle a appris à haïr. Mais à mesure que leur hôte montre empathie et gentillesse, Aster ne peut plus ignorer la dangereuse attirance qui naît entre eux. Au coeur du manoir gothique de Will, Aster va découvrir qu'il rôde dans le noir des monstres bien pires que les Tisseurs de nuit... et que de terribles secrets risquent de bouleverser tout ce qu'elle croyait savoir sur sa famille, sur le monde, et sur elle-même. Une histoire qui brûle de romance interdite, de désir de vengeance, de magie élémentaire et de rebondissements haletants !

Par Laurence Boischot, R. M. Gray
Chez Castelmore

|

Auteur

Laurence Boischot, R. M. Gray

Editeur

Castelmore

Genre

Mondes fantastiques

Tisseur de nuit

R. M. Gray trad. Laurence Boischot

Paru le 04/02/2026

512 pages

Castelmore

25,00 €

9782387033208
