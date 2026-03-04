Inscription
Le printemps

Ballon, An Rypens

ActuaLitté
8 activités manuelles pour les tout-petits Dans ce livre d'activités manuelles, les enfants créatifs dès 3 ans apprennent à découper, à plier et à coller. Les exercices manuels sont adaptés aux jeunes enfants et les différentes etapes sont faciles à suivre. Outre la paire de ciseaux et le papier de ce livre, il suffit d'un peu de colle pour que les tout-petits puissent donner libre cours à leur créativité ! - Choisis une activité manuelle et détahe la page du livre. - Découpe toutes les figure. - Colle les formes comme dans l'exemple. Ton activité manuelle est terminée ! - Au verso, tu peux écrire un message personnel.

Par Ballon, An Rypens
Chez Ballon

Auteur

Ballon, An Rypens

Editeur

Ballon

Genre

Papier et carton

Le printemps

Ballon, An Rypens

Paru le 04/03/2026

32 pages

Ballon

9,99 €

ActuaLitté
Scannez le code barre 9789403243894
9789403243894
© Notice établie par ORB
