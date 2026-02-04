L'anorexie, pathologie du capitalisme ?

A la croisée du récit intime et de l'essai politique, ce livre renouvelle radicalement notre compréhension de l'anorexie. Marianne Fougère y lit moins un trouble individuel qu'un symptôme du capitalisme, une désobéissance corporelle face aux injonctions à consommer, produire, performer. Dans une langue incarnée et nourrie de références littéraires et féministes, elle dévoile l'anorexique comme une figure paradoxale : à la fois victime et rebelle, corps en résistance qui interroge notre rapport au soin, au désir et à la société de l'abondance.