Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche
#Essais

L'anorexie, pathologie du capitalisme ?

Marianne Fougère

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
A la croisée du récit intime et de l'essai politique, ce livre renouvelle radicalement notre compréhension de l'anorexie. Marianne Fougère y lit moins un trouble individuel qu'un symptôme du capitalisme, une désobéissance corporelle face aux injonctions à consommer, produire, performer. Dans une langue incarnée et nourrie de références littéraires et féministes, elle dévoile l'anorexique comme une figure paradoxale : à la fois victime et rebelle, corps en résistance qui interroge notre rapport au soin, au désir et à la société de l'abondance.

Par Marianne Fougère
Chez Textuel

|

Auteur

Marianne Fougère

Editeur

Textuel

Genre

Sciences politiques

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur L'anorexie, pathologie du capitalisme ? par Marianne Fougère

Commenter ce livre

 

L'anorexie, pathologie du capitalisme ?

Marianne Fougère

Paru le 04/02/2026

208 pages

Textuel

19,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782386291487
9782386291487
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

La Grande Librairie : avant c'était mieux ? Un autre regard sur hier La classification des livres jeunesse proposée par le RN inquiète auteurs et éditeurs Pouvoir, restructurations, défiance : l’ère Olivennes commence chez Editis La Grande Librairie : quand les écrivains parlent de nos failles
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.