#Manga

Medalist Tome 12

Claire Olivier, Tsurumaikada

ActuaLitté
Inori a fait ses débuts sur la scène internationale lors de la première épreuve du Grand Prix Junior à Bangkok. Avec une quatrième place prometteuse, elle poursuit sa progression et se dirige vers sa prochaine rencontre sous l'oeil attentif de son entraîneur Tsukasa. De son côté, Hikaru Kamisaki, prodige du niveau novice et grande rivale d'Inori, opère un changement de club stratégique dans l'objectif de franchir un nouveau cap. Inscrites dans des catégories différentes, les deux jeunes patineuses vont enfin avoir l'occasion de s'affronter au championnat du Japon junior...

Par Claire Olivier, Tsurumaikada
Chez Nobi Nobi

|

Auteur

Claire Olivier, Tsurumaikada

Editeur

Nobi Nobi

Genre

Shonen/garçon

Medalist Tome 12

Tsurumaikada trad. Claire Olivier

Paru le 04/02/2026

192 pages

Nobi Nobi

7,20 €

ActuaLitté
9782384966158
