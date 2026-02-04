Medalist Tome 12

Inori a fait ses débuts sur la scène internationale lors de la première épreuve du Grand Prix Junior à Bangkok. Avec une quatrième place prometteuse, elle poursuit sa progression et se dirige vers sa prochaine rencontre sous l'oeil attentif de son entraîneur Tsukasa. De son côté, Hikaru Kamisaki, prodige du niveau novice et grande rivale d'Inori, opère un changement de club stratégique dans l'objectif de franchir un nouveau cap. Inscrites dans des catégories différentes, les deux jeunes patineuses vont enfin avoir l'occasion de s'affronter au championnat du Japon junior...