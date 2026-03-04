Liv & Lucky

A 15 ans, Livia voit son monde s'effondrer. Ancienne championne d'équitation, ses rêves olympiques ont pris fin abruptement lors d'un accident tragique, survenu quelques mois plus tôt. La talentueuse cavalière a alors perdu une part d'elle-même. Rejetée par ses amies, séparée de son cheval adoré et incapable de s'adonner à sa passion, elle a l'impression d'avoir tout perdu. Lorsque ses parents envisagent d'acheter un centre de réadaptation pour chevaux en Californie, Liv accepte de déménager et de recommencer à zéro. Là-bas, elle fait la connaissance de Joshua, un adolescent mexicain avec qui elle développera des liens d'amitié qui, au fil des jours, laissent place à quelque chose de plus fort. Mais surtout, Liv fait la rencontre de Lucky, un cheval vulnérable et dont le sort reste incertain. La jeune fille et l'animal créent instantanément une connexion spéciale. Mais cette relation naissante sera-t-elle suffisante pour guérir ces deux êtres blessés par la vie ?