Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Des livres Inoubliables La Mairie de Paris menace le Salon du livre africain Lobbying et transparence dans l'industrie du livre
#Bande dessinée jeunesse

Liv & Lucky

Chantale D'Amours, Chantale d' Amours

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
A 15 ans, Livia voit son monde s'effondrer. Ancienne championne d'équitation, ses rêves olympiques ont pris fin abruptement lors d'un accident tragique, survenu quelques mois plus tôt. La talentueuse cavalière a alors perdu une part d'elle-même. Rejetée par ses amies, séparée de son cheval adoré et incapable de s'adonner à sa passion, elle a l'impression d'avoir tout perdu. Lorsque ses parents envisagent d'acheter un centre de réadaptation pour chevaux en Californie, Liv accepte de déménager et de recommencer à zéro. Là-bas, elle fait la connaissance de Joshua, un adolescent mexicain avec qui elle développera des liens d'amitié qui, au fil des jours, laissent place à quelque chose de plus fort. Mais surtout, Liv fait la rencontre de Lucky, un cheval vulnérable et dont le sort reste incertain. La jeune fille et l'animal créent instantanément une connexion spéciale. Mais cette relation naissante sera-t-elle suffisante pour guérir ces deux êtres blessés par la vie ?

Par Chantale D'Amours, Chantale d' Amours
Chez Kennes

|

Auteur

Chantale D'Amours, Chantale d' Amours

Editeur

Kennes

Genre

Romans, témoignages & Co

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Liv & Lucky par Chantale D'Amours, Chantale d' Amours

Commenter ce livre

 

Liv & Lucky

Chantale D'Amours, Chantale d' Amours

Paru le 04/03/2026

268 pages

Kennes

14,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782931300442
9782931300442
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Amazon partenaire du Festival du livre de Paris : les libraires claquent la porte Alain Soral condamné à 2 ans de prison ferme, avec mandat d’arrêt La Grande Librairie retourne en enfance, pour le meilleur et pour le pire Monsieur Le Prof devant les tribunaux : Flammarion “m'a totalement abandonné"
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.