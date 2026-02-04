Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche
#Manga

Shin Tokyo Tome 3

Kenji Sakaki, Fédoua Lamodière, Jean-François Lacherie

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Il existe un lieu mystérieux où sont envoyés les criminels condamnés à mort afin d'y être exécutés par des gardiens tous plus impitoyables les uns que les autres : l'Underground. Yomi et ses camarades sont traînés dans le sinistre "grand magasin aux criminels" de Ginza. Là-bas, sous leurs yeux, s'étalent en rayons d'innombrables produits fabriqués à partir de cadavres, soigneusement disposés comme de vulgaires articles de luxe. Mais le bourreau de Ginza prépare une nouveauté macabre : un collier de criminels. Pour l'assembler, la reine du magasin doit récolter sur les élèves de monstrueux matériaux : une jambe, un bras, une langue, une oreille... et une tête ! C'est le début d'une terrifiante partie de cache-cache contre une femme démoniaque, prête à tout pour sa création.

Par Kenji Sakaki, Fédoua Lamodière, Jean-François Lacherie
Chez Mangetsu

|

Auteur

Kenji Sakaki, Fédoua Lamodière, Jean-François Lacherie

Editeur

Mangetsu

Genre

Shonen/garçon

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Shin Tokyo Tome 3 par Kenji Sakaki, Fédoua Lamodière, Jean-François Lacherie

Commenter ce livre

 

Shin Tokyo Tome 3

Kenji Sakaki trad. Fédoua Lamodière

Paru le 04/02/2026

192 pages

Mangetsu

7,95 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782382819661
9782382819661
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

La Grande Librairie : avant c'était mieux ? Un autre regard sur hier La classification des livres jeunesse proposée par le RN inquiète auteurs et éditeurs Pouvoir, restructurations, défiance : l’ère Olivennes commence chez Editis La Grande Librairie : quand les écrivains parlent de nos failles
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.