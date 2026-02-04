Shin Tokyo Tome 3

Il existe un lieu mystérieux où sont envoyés les criminels condamnés à mort afin d'y être exécutés par des gardiens tous plus impitoyables les uns que les autres : l'Underground. Yomi et ses camarades sont traînés dans le sinistre "grand magasin aux criminels" de Ginza. Là-bas, sous leurs yeux, s'étalent en rayons d'innombrables produits fabriqués à partir de cadavres, soigneusement disposés comme de vulgaires articles de luxe. Mais le bourreau de Ginza prépare une nouveauté macabre : un collier de criminels. Pour l'assembler, la reine du magasin doit récolter sur les élèves de monstrueux matériaux : une jambe, un bras, une langue, une oreille... et une tête ! C'est le début d'une terrifiante partie de cache-cache contre une femme démoniaque, prête à tout pour sa création.