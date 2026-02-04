Inscription
#Beaux livres

La face Nord du Fitz Roy avec Jean Afanassieff

Jean Fabre

ActuaLitté
En 1979, Guy Abert, Jean Fabre, Jean et Michel Afanassieff et le cinéaste Gilles Sourice se lancent dans l'ouverture d'une voie le long de l'arête nord-ouest encore vierge du Fitz Roy. Ils atteignent le sommet le 27 décembre à 16 heures après une ascension réalisée dans le temps "patagonien" - vent, froid, tempêtes successives avec de rares éclaircies - et moult péripéties : neige dans les cheminées, fissure dans un dièdre surplombant gravie avec deux coinceurs, corde coupée... Le tout avec très peu de matériel (pas de sacs de couchage malgré six jours passés dans la paroi, 300 mètres de cordes fixes seulement) et en réalisant un documentaire : Première en Patagonie. Jean Fabre raconte cette ascension de l'intérieur, avec un style drolatique qui ferait presque oublier qu'il s'agit d'une des meilleures cordées de l'époque et d'une ascension pionnière pour la Patagonie, emblématique de l'alpinisme français par sa légèreté de style. C'est aussi l'occasion de redécouvrir Jean Afanassieff, figure iconoclaste de l'alpinisme français. Cheveux longs, allure de hippie, goût du solo et sens de l'exploration, Afanassieff insuffle un souffle neuf à l'alpinisme des années 1970.

Par Jean Fabre
Chez Editions du Mont-Blanc

|

Auteur

Jean Fabre

Editeur

Editions du Mont-Blanc

Genre

Alpinisme, escalade

ActuaLitté
9782365452168
