Le plan semblait imparable : envoyer deux professionnels vider les coffres du casino Regency d'Atlantic City aux premières lueurs de l'aube. Mais l'opération tourne au carnage. Plus d'un million de dollars envolés, des centaines de douilles sur le trottoir, et une affaire qui fait la une de tous les journaux. Tout redoutable qu'il soit, Marcus, l'as du braquage, s'est fait doubler. Pire encore : l'argent est piégé, chaque billet tracé est voué à s'autodétruire. Dos au mur, Marcus n'a qu'un prénom en tête : Jack, alias "Ghostman", un homme aussi insaisissable que dangereux à qui il a autrefois rendu service. Une partie de poker géante s'engage, assortie d'une véritable course contre la montre. Entre Ocean's 11 et Reservoir Dogs, Ghostman est un véritable page-turner plein de suspense, de manipulations et de rebondissements.