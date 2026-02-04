Inscription
#Polar

Ghostman

Dominique Haas, Roger Hobbs

ActuaLitté
Le plan semblait imparable : envoyer deux professionnels vider les coffres du casino Regency d'Atlantic City aux premières lueurs de l'aube. Mais l'opération tourne au carnage. Plus d'un million de dollars envolés, des centaines de douilles sur le trottoir, et une affaire qui fait la une de tous les journaux. Tout redoutable qu'il soit, Marcus, l'as du braquage, s'est fait doubler. Pire encore : l'argent est piégé, chaque billet tracé est voué à s'autodétruire. Dos au mur, Marcus n'a qu'un prénom en tête : Jack, alias "Ghostman", un homme aussi insaisissable que dangereux à qui il a autrefois rendu service. Une partie de poker géante s'engage, assortie d'une véritable course contre la montre. Entre Ocean's 11 et Reservoir Dogs, Ghostman est un véritable page-turner plein de suspense, de manipulations et de rebondissements.

Dominique Haas, Roger Hobbs
Chez Gallmeister

|

Auteur

Dominique Haas, Roger Hobbs

Editeur

Gallmeister

Genre

Thrillers

Ghostman

Roger Hobbs trad. Dominique Haas

Paru le 04/02/2026

464 pages

Gallmeister

25,90 €

9782351783979
