Pack en 2 volumes : Tomes 1, Grace Field House ; Tome 2, Sous contrôle

Kaiu Shirai, Posuka Demizu

Pack 1=2 The Promised Neverland. Contient le volume 1 et 2 de la série. Résumé du volume 1 : Emma, Norman et Ray coulent des jours heureux à l'orphelinat Grace Field House. Entourés de leurs petits frères et soeurs, ils s'épanouissent sous l'attention pleine de tendresse de "Maman", qu'ils considèrent comme leur véritable mère. Mais tout bascule le soir où ils découvrent l'abominable réalité qui se cache derrière la façade de leur vie paisible ! Ils doivent s'échapper, c'est une question de vie ou de mort !

Kaiu Shirai, Posuka Demizu
Chez Kazé Editions

Auteur

Kaiu Shirai, Posuka Demizu

Editeur

Kazé Editions

Genre

Shonen/garçon

Pack en 2 volumes : Tomes 1, Grace Field House ; Tome 2, Sous contrôle

Kaiu Shirai, Posuka Demizu trad. Sylvain Chollet

Paru le 04/03/2026

385 pages

Kazé Editions

7,05 €

9782820356017
