Pack en 2 volumes : Tomes 1, Grace Field House ; Tome 2, Sous contrôle

Pack 1=2 The Promised Neverland. Contient le volume 1 et 2 de la série. Résumé du volume 1 : Emma, Norman et Ray coulent des jours heureux à l'orphelinat Grace Field House. Entourés de leurs petits frères et soeurs, ils s'épanouissent sous l'attention pleine de tendresse de "Maman", qu'ils considèrent comme leur véritable mère. Mais tout bascule le soir où ils découvrent l'abominable réalité qui se cache derrière la façade de leur vie paisible ! Ils doivent s'échapper, c'est une question de vie ou de mort !