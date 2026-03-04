Inscription
#Polar

Dans l'oeil de la vengeance

Nathalie GAUTHEREAU

ActuaLitté
L'heure du Borgne est venue mais nul ne le sait encore. De son enfance de gamin battu par son père, il ne lui reste que de la haine. A défaut de s'être vengé de son géniteur, il a trois cibles dans sa mire. Et peu importe s'il y a des victimes collatérales. C'est comme ça que sa trajectoire va croiser celle de Kofi Diallo, un Sénégalais que son père a forcé à prendre la route de l'exil et qui survit comme livreur à vélo en redoutant constamment un contrôle de police. Placé malgré lui sur le chemin du tueur en série, le jeune clandestin va, aux côtés d'une jeune avocate lyonnaise, mener l'enquête au péril de sa vie. Dans ce premier roman d'une grande justesse psychologique, Nathalie Gauthereau met la lumière sur un héros attachant. Parce qu'il est hanté par ses compagnons morts au large des côtes mauritaniennes, Kofi a décidé de sauver les fragiles, les menacés, quoi qu'il lui en coûte.

Par Nathalie GAUTHEREAU
Chez Editions du Rouergue

|

Auteur

Nathalie GAUTHEREAU

Editeur

Editions du Rouergue

Genre

Romans noirs

Dans l'oeil de la vengeance

Nathalie GAUTHEREAU

Paru le 04/03/2026

411 pages

Editions du Rouergue

9,90 €

ActuaLitté
