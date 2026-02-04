Inscription
#Roman francophone

Tah l'époque

Marina Heide, Oliver Lovrenski

Ils avaient quinze ans et déjà le monde leur avait retiré ses promesses. Ivor, Marco, Arjan, Jonas - une fraternité forgée dans la poussière des terrains vagues, dans la fumée des halls d'immeubles, dans l'ombre d'une ville qui ne les nommait pas. Ensemble ils défiaient les règles du jeu. La rue comme royaume, la nuit comme frontière, et le langage comme arme. La rage de vivre se heurte rapidement au désenchantement, mais dans son sillon pulsent, toujours, des instants fugaces d'amour, d'humour et de poésie - comme un battement de coeur haletant jusqu'à ce constat brutal : tu peux aimer la rue, mais elle ne t'aimera jamais. "tah l'époque" porte la rumeur de la ville, le heurt des langues, la violence et la tendresse. C'est l'histoire d'une jeunesse sans abri, et d'un écrivain qui, à dix-neuf ans, sait déjà que la beauté et la douleur ont le même visage.

Par Marina Heide, Oliver Lovrenski
Chez Actes Sud Editions

Auteur

Marina Heide, Oliver Lovrenski

Editeur

Actes Sud Editions

Genre

Littérature française

Tah l'époque

Oliver Lovrenski trad. Marina Heide

Paru le 04/02/2026

320 pages

Actes Sud Editions

18,00 €

9782330215873
© Notice établie par ORB
