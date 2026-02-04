Inscription
#Roman francophone

Eruptions, amour et autres cataclysmes

Eric Boury, Sigrídur Hagalín Björnsdottir

ActuaLitté
Vivre en Islande, dans la région de Reykjavík, c'est vivre sur un volcan. Et rencontrer l'amour ou la passion à plus de quarante ans, alors qu'on mène une vie de famille épanouie, revient à danser au pied du cratère. Lorsque des tremblements de terre se multiplient dans la péninsule de Reykjanes, la volcanologue Anna Arnardóttir est dépêchée sur les lieux pour évaluer les risques d'éruptions. Mais la rencontre avec un photographe désinvolte va tout changer... Dans une langue d'une poésie étonnante et portant un regard redoutable sur les convulsions sismiques qui secouent l'âme humaine, Sigríður Hagalín Björnsdóttir livre un roman fantaisiste et poignant, dont la trajectoire s'avère aussi imprévisible que le magma qui bouillonne sous la croûte terrestre.

Par Eric Boury, Sigrídur Hagalín Björnsdottir
Chez Actes Sud Editions

|

Auteur

Eric Boury, Sigrídur Hagalín Björnsdottir

Editeur

Actes Sud Editions

Genre

Littérature islandaise

Retrouver tous les articles sur Eruptions, amour et autres cataclysmes par Eric Boury, Sigrídur Hagalín Björnsdottir

Eruptions, amour et autres cataclysmes

Sigrídur Hagalín Björnsdottir trad. Eric Boury

Paru le 04/02/2026

397 pages

Actes Sud Editions

9,90 €

ActuaLitté
9782330215842
© Notice établie par ORB
plus d'informations

