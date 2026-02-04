Eruptions, amour et autres cataclysmes

Vivre en Islande, dans la région de Reykjavík, c'est vivre sur un volcan. Et rencontrer l'amour ou la passion à plus de quarante ans, alors qu'on mène une vie de famille épanouie, revient à danser au pied du cratère. Lorsque des tremblements de terre se multiplient dans la péninsule de Reykjanes, la volcanologue Anna Arnardóttir est dépêchée sur les lieux pour évaluer les risques d'éruptions. Mais la rencontre avec un photographe désinvolte va tout changer... Dans une langue d'une poésie étonnante et portant un regard redoutable sur les convulsions sismiques qui secouent l'âme humaine, Sigríður Hagalín Björnsdóttir livre un roman fantaisiste et poignant, dont la trajectoire s'avère aussi imprévisible que le magma qui bouillonne sous la croûte terrestre.