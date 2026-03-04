Munich, 1946. La ville a été très touchée par les bombardements. Tandis que les troupes américaines s'installent durablement, les civils allemands cherchent à survivre. Misère et humiliation, c'est précisément ce que veut fuir Birgid, une jeune infirmière à peine revenue du front de l'Est. Elle a vu ce que les soldats allemands ont fait, ce qu'ils ont subi et désormais, elle veut jouir de l'existence, à tout prix. Même s'il faut pour cela franchir des limites parfois dangereuses. Pour Hans, l'ancien SS, l'occupation américaine signifie en revanche la fin de la liberté. Même s'il a réussi à usurper l'identité d'un soldat de la wehrmacht, il croupit toujours dans un camp de prisonnier et risque à tout moment d'être démasqué. Il lui faut s'évader au plus vite s'il veut échapper à la potence. Mais, dans les caves où les habitants se réfugient pour se protéger du froid, un maniaque viole et tue des femmes. L'enquête est confiée au lieutenant Bohman, un officier américain d'origine juive qui a beaucoup de mal à réprimer sa haine des Allemands. Tous vont se croiser comme des ombres dans les ruines d'une ville inquiétante, piégés dans les filets d'une machination où se mêlent la haine, le sexe et l'argent. Chris Follon est avocat. Munich en ruine est son deuxième roman, une intrigue parfaite où les hommes et les femmes sont imprévisibles, habités par leurs passions.