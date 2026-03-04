Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Des livres Inoubliables La Mairie de Paris menace le Salon du livre africain Lobbying et transparence dans l'industrie du livre
#Polar

Munich en ruine

Chris Follon

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Munich, 1946. La ville a été très touchée par les bombardements. Tandis que les troupes américaines s'installent durablement, les civils allemands cherchent à survivre. Misère et humiliation, c'est précisément ce que veut fuir Birgid, une jeune infirmière à peine revenue du front de l'Est. Elle a vu ce que les soldats allemands ont fait, ce qu'ils ont subi et désormais, elle veut jouir de l'existence, à tout prix. Même s'il faut pour cela franchir des limites parfois dangereuses. Pour Hans, l'ancien SS, l'occupation américaine signifie en revanche la fin de la liberté. Même s'il a réussi à usurper l'identité d'un soldat de la wehrmacht, il croupit toujours dans un camp de prisonnier et risque à tout moment d'être démasqué. Il lui faut s'évader au plus vite s'il veut échapper à la potence. Mais, dans les caves où les habitants se réfugient pour se protéger du froid, un maniaque viole et tue des femmes. L'enquête est confiée au lieutenant Bohman, un officier américain d'origine juive qui a beaucoup de mal à réprimer sa haine des Allemands. Tous vont se croiser comme des ombres dans les ruines d'une ville inquiétante, piégés dans les filets d'une machination où se mêlent la haine, le sexe et l'argent. Chris Follon est avocat. Munich en ruine est son deuxième roman, une intrigue parfaite où les hommes et les femmes sont imprévisibles, habités par leurs passions.

Par Chris Follon
Chez Editions du Toucan

|

Auteur

Chris Follon

Editeur

Editions du Toucan

Genre

Romans noirs

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Munich en ruine par Chris Follon

Commenter ce livre

 

Munich en ruine

Chris Follon

Paru le 04/03/2026

396 pages

Editions du Toucan

19,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782810013302
9782810013302
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Amazon partenaire du Festival du livre de Paris : les libraires claquent la porte Alain Soral condamné à 2 ans de prison ferme, avec mandat d’arrêt La Grande Librairie retourne en enfance, pour le meilleur et pour le pire Monsieur Le Prof devant les tribunaux : Flammarion “m'a totalement abandonné"
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.