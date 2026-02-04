Une nuit dans un commissariat. A chaque cellule sa voix : Angel, que la police voudrait faire parler après que deux coups de feu ont retenti dans le quartier ; une jeune femme soumise au harcèlement quotidien d'un entrepôt ; des émeutiers ramassés à la fin d'une marche pour le climat ; un vieux manifestant brutalisé ; un cadre en dégrisement ; un flic exténué ; un adolescent souffre- douleur... Parias d'une nuit ou d'une vie, ils n'ont rien à déclarer, mais un destin à endosser, des circonstances à ressasser, une colère à exprimer, des espoirs à ranimer. Intense comme un uppercut, puissant comme un cri de rage, ce roman polyphonique livre la radiographie d'une société française fracturée, pulvérisée par le mépris et les rapports de domination. Alors, de l'abîme de la garde à vue s'élève peu à peu le chant d'une révolte collective.