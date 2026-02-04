"Les Noces du palais", première pièce du dramaturge cairote Abbas Karam, est promise au scandale car il y raconte à sa manière les turpitudes de sa famille. Quatre personnages se relaient au plateau : l'acteur principal, amoureux de la femme récemment décédée de l'auteur ; le père d'Abbas, metteur en scène toxicomane et véreux ; la mère qui se lamente sur son existence malheureuse et n'arrive pas à croire que son fils bien-aimé ait pu la dépeindre sous des traits aussi sombres ; enfin, l'auteur lui-même, qui exorcise ses démons d'une plume acérée, forçant parfois le trait pour se venger du passé, renaître de ses cendres et s'inventer un avenir. Paru en 1981, ce roman polyphonique de Naguib Mahfouz est une brillante mise en abyme des thèmes majeurs de son oeuvre, ceux de la chute et de la honte, du passage du temps et de la fragilité des choses humaines.