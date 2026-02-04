Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche
#Roman francophone

Les Noces du palais

Naguib Mahfouz, France Meyer

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
"Les Noces du palais", première pièce du dramaturge cairote Abbas Karam, est promise au scandale car il y raconte à sa manière les turpitudes de sa famille. Quatre personnages se relaient au plateau : l'acteur principal, amoureux de la femme récemment décédée de l'auteur ; le père d'Abbas, metteur en scène toxicomane et véreux ; la mère qui se lamente sur son existence malheureuse et n'arrive pas à croire que son fils bien-aimé ait pu la dépeindre sous des traits aussi sombres ; enfin, l'auteur lui-même, qui exorcise ses démons d'une plume acérée, forçant parfois le trait pour se venger du passé, renaître de ses cendres et s'inventer un avenir. Paru en 1981, ce roman polyphonique de Naguib Mahfouz est une brillante mise en abyme des thèmes majeurs de son oeuvre, ceux de la chute et de la honte, du passage du temps et de la fragilité des choses humaines.

Par Naguib Mahfouz, France Meyer
Chez Actes Sud Editions

|

Auteur

Naguib Mahfouz, France Meyer

Editeur

Actes Sud Editions

Genre

Littérature arabe

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Les Noces du palais par Naguib Mahfouz, France Meyer

Commenter ce livre

 

Les Noces du palais

Naguib Mahfouz trad. France Meyer

Paru le 04/02/2026

176 pages

Actes Sud Editions

7,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782330215798
9782330215798
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

La Grande Librairie : avant c'était mieux ? Un autre regard sur hier La classification des livres jeunesse proposée par le RN inquiète auteurs et éditeurs Pouvoir, restructurations, défiance : l’ère Olivennes commence chez Editis La Grande Librairie : quand les écrivains parlent de nos failles
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.