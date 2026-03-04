Inscription
La quête de la Team Diabolette

Fabien Ronteix, Elsa Corradi

ActuaLitté
La chasse aux monstres est ouverte ! Bienvenue à Bouille-en-Joie, un joli petit village en apparence tranquille... Griffonne, une jeune démone intrépide, vient d'arriver dans le manoir de son parrain mais ce n'est pas pour y passer des vacances. Elle a une mission : réparer sa bêtise ! Car Griffonne, a accidentellement propulsé des reliques et des monstres démoniaques dans le monde des humains. Pour commencer, elle doit s'intégrer dans l'école du village. Mais avec sa chevelure rouge, ses cornes et son bipomètre à la recherche d'un signal des créatures, elle ne passe pas inaperçue. En attendant, la fillette s'est liée d'amitié avec deux camarades aux super-pouvoirs : Séraphin, un garçon hypersensible et surdoué, et Lili, une boule d'émotions à fleur de peau. A eux trois, ils vont bientôt former une bande d'enquêteurs ultra-forts ! Griffonne parviendra-t-elle à retrouver tous les monstres égarés ? Prête à en découdre, surtout avec ceux qui embêtent Séraphin et Lili, elle est bien décidée à poursuivre sa mission secrète, quitte à mettre le village sens dessus dessous ! Justement, le bipomètre a détecté une présence, une mystérieuse créature ailée semble rôder dans les environs... Bienvenue dans un monde aux apparences trompeuses où les monstres sont parmi nous. Une aventure pleine de rebondissements, remplie de jeux de mots et rythmée par des courses-poursuites endiablées. Le duo Elsa Corradi et Fabien Ronteix, entre au catalogue Glénat avec une héroïne espiègle hyper-attachante dans nouvelle série fantastique aux dessins dynamiques empreints de finesse.

Par Fabien Ronteix, Elsa Corradi
Chez Vents d'Ouest

|

Auteur

Fabien Ronteix, Elsa Corradi

Editeur

Vents d'Ouest

Genre

Science-fiction, heroic fantas

La quête de la Team Diabolette

Fabien Ronteix, Elsa Corradi

Paru le 04/03/2026

56 pages

Vents d'Ouest

12,50 €

9782749310343
