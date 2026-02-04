Vivre en renard

Le renard roux est plus que jamais chez lui dans la France du XXIe siècle. Il est, bien sûr, présent dans les campagnes où les ruraux prennent conscience de son utilité. Mais également dans les villes qu'il est en train de coloniser à une vitesse surprenante. Et même dans nos esprits, tant ses représentations sont désormais nombreuses... Qu'elles semblent loin ces longues décennies du XXe siècle au cours desquelles le goupil fut victime de massacres de grande ampleur en raison de ses prédations et surtout de son rôle dans l'épidémie de rage ! Avec ce livre qui croise les sciences humaines, sociales et du vivant, c'est à l'étude de ce bouleversement du vécu des renards roux et de ce renversement d'image en cours depuis un siècle que l'historien Nicolas Baron nous convie.