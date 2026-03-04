Inscription
Les basses oeuvres

ActuaLitté
Des gangsters, une stripteaseuse, un flic et un justicier raté... Sept destins qui s'entrechoquent jusqu'à l'effondrement brutal d'un empire ! Don Burine l'ignore encore : son règne vacille. Zara, stripteaseuse endettée, a hypnotisé Gabino, son homme de confiance. Cesare, l'autre pilier du gang, manigance pour prendre la place du patron. Amanda, la femme du boss, rêve elle aussi de s'emparer du pouvoir. Sam Doomis, prêt à tout pour regagner son badge à LA, veut faire tomber l'organisation. Et El Chupacabra, justicier persuadé que Burine est un héros, tente de protéger Portfield. Avec le gang rival Mendoza prêt à fondre sur la ville, l'explosion est imminente... A la croisée entre Les Lascars et Arnaques, Crimes et Botanique, le nouveau thriller choral fantastique d'Eldiablo, mis en couleur par le trait énervé du jeune Nico Gems !

|

Auteur

Eldiablo, Nico Gems

Editeur

Genre

Policier-Espionnage

Paru le 04/03/2026

437 pages

29,95 €

9782731683165
© Notice établie par ORB
