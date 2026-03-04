Carnet gourmand de la future maman

Un compagnon de route tout au long de votre grossesse pour bien manger et bien nourrir votre bébé. Parce que la grossesse s'accompagne souvent de mille recommandations plus ou moins adaptées, qui peuvent générer de l'inquiétude, Marion répond à toutes vos questions simplement, avec des conseils pratiques et adaptés. Pancakes protéinés à l'avoine, crackers au yaourt, gratin de ravioles et épinards, omelette verte, hachis parmentier végétarien, sans oublier quelques recettes pour se faire plaisir (gâteau rocher, gâteau fondant ricota framboise...), des idées de snacks à emporter partout ou encore des plats faciles à préparer à l'avance et à congeler pour un retour de la maternité l'esprit plus léger.