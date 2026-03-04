Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Des livres Inoubliables La Mairie de Paris menace le Salon du livre africain Lobbying et transparence dans l'industrie du livre
#Beaux livres

Carnet gourmand de la future maman

Marion Flipo

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Un compagnon de route tout au long de votre grossesse pour bien manger et bien nourrir votre bébé. Parce que la grossesse s'accompagne souvent de mille recommandations plus ou moins adaptées, qui peuvent générer de l'inquiétude, Marion répond à toutes vos questions simplement, avec des conseils pratiques et adaptés. Pancakes protéinés à l'avoine, crackers au yaourt, gratin de ravioles et épinards, omelette verte, hachis parmentier végétarien, sans oublier quelques recettes pour se faire plaisir (gâteau rocher, gâteau fondant ricota framboise...), des idées de snacks à emporter partout ou encore des plats faciles à préparer à l'avance et à congeler pour un retour de la maternité l'esprit plus léger.

Par Marion Flipo
Chez Marabout

|

Auteur

Marion Flipo

Editeur

Marabout

Genre

Cuisine familiale

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Carnet gourmand de la future maman par Marion Flipo

Commenter ce livre

 

Carnet gourmand de la future maman

Marion Flipo

Paru le 04/03/2026

160 pages

Marabout

17,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782501198578
9782501198578
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Amazon partenaire du Festival du livre de Paris : les libraires claquent la porte Alain Soral condamné à 2 ans de prison ferme, avec mandat d’arrêt La Grande Librairie retourne en enfance, pour le meilleur et pour le pire Monsieur Le Prof devant les tribunaux : Flammarion “m'a totalement abandonné"
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.