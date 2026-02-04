Inscription
#Beaux livres

L'aquarelle au fil des saisons

Mathilde Faucon

Pensé comme un véritable compagnon pour débuter, ce guide vous accompagne pas-à-pas dans l'apprentissage de l'aquarelle. - Découvrez tout ce qu'il faut savoir sur le matériel, les couleurs, les mélanges, les textures et les effets propres à l'aquarelle. - Commencez par peindre pas-à-pas de petits objets du quotidien - une tasse fumante, un bouquet de fleurs, une théière, un chapeau de paille ... - Abordez ensuite des modèles plus ambitieux : un arbre, un chemin de terre ou les reflets de la mer... - Enfin, combinez tous ces éléments pour créer de véritables paysages complets et harmonieux. Véritable carnet de progression artistique, ce guide deviendra vite un incontournable pour apprendre, pratiquer et s'inspirer toute l'année à l'aquarelle.

Par Mathilde Faucon
Chez Dessain et Tolra

|

Auteur

Mathilde Faucon

Editeur

Dessain et Tolra

Genre

Aquarelle

L'aquarelle au fil des saisons

Mathilde Faucon

Paru le 04/02/2026

256 pages

Dessain et Tolra

19,99 €

9782295016621
