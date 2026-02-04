Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche
#Essais

Les grands textes du Coran

Ismaël Saidi

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Texte fondateur de l'islam, le Coran est la clé de voûte spirituelle, culturelle et littéraire du monde musulman. Tour à tour récit, prière, injonction et méditation, il fascine autant qu'il interroge. Que l'on soit croyant ou seulement curieux, en quête d'un éclairage métaphysique ou d'un repère historique, cette anthologie nous invite à (re)découvrir la poésie et le souffle de sourates parmi les plus emblématiques. D'Adam au déluge, d'Abraham à Moïse, des récits prophétiques aux messages moraux, du paradis à la résurrection, voyagez à travers les pages sacrées qui ont façonné la culture musulmane et inspiré les philosophes et les artistes siècle après siècle.

Par Ismaël Saidi
Chez J'ai lu

|

Auteur

Ismaël Saidi

Editeur

J'ai lu

Genre

Coran

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Les grands textes du Coran par Ismaël Saidi

Commenter ce livre

 

Les grands textes du Coran

Ismaël Saidi

Paru le 04/02/2026

108 pages

J'ai lu

5,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782290434383
9782290434383
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

La Grande Librairie : avant c'était mieux ? Un autre regard sur hier La classification des livres jeunesse proposée par le RN inquiète auteurs et éditeurs Pouvoir, restructurations, défiance : l’ère Olivennes commence chez Editis La Grande Librairie : quand les écrivains parlent de nos failles
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.