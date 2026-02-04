Les grands textes du Coran

Texte fondateur de l'islam, le Coran est la clé de voûte spirituelle, culturelle et littéraire du monde musulman. Tour à tour récit, prière, injonction et méditation, il fascine autant qu'il interroge. Que l'on soit croyant ou seulement curieux, en quête d'un éclairage métaphysique ou d'un repère historique, cette anthologie nous invite à (re)découvrir la poésie et le souffle de sourates parmi les plus emblématiques. D'Adam au déluge, d'Abraham à Moïse, des récits prophétiques aux messages moraux, du paradis à la résurrection, voyagez à travers les pages sacrées qui ont façonné la culture musulmane et inspiré les philosophes et les artistes siècle après siècle.