#Essais

Quelle laïcité pour demain ?

Benoît Dumoulin

ActuaLitté
On voudrait aujourd'hui faire de la laïcité une forme de religion civile qui remplacerait l'espace jadis occupé par le christianisme comme élément de structuration de la vie sociale. Et l'on pense - à droite surtout - que cette laïcité pourrait être un rempart efficace face à un islam conquérant. Or, la laïcité reste, en son essence, un principe fondamentalement négatif en ce qu'elle consiste à retrancher le religieux d'un espace commun pour qu'il puisse être l'apanage de tous. Fruit de compromis fragiles, la laïcité doit rester une praxis fondée sur un jugement prudentiel qui vise le bien commun ; elle est un moyen et non une fin. Car, si elle peut constituer, dans certains cas, une zone tampon qui garantit la paix civile, elle s'éloigne de son fondement quand elle se mue en idéologie pour devenir à elle-même sa propre justification.

Par Benoît Dumoulin
Chez Boleine

|

Auteur

Benoît Dumoulin

Editeur

Boleine

Genre

Actualité médiatique France

Quelle laïcité pour demain ?

Benoît Dumoulin

Paru le 25/03/2026

216 pages

Boleine

15,00 €

ActuaLitté
9782490081912
