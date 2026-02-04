La femme du colonel

Le colonel Magnus Brightwall est séduit au premier regard par Alexandra Bellamy et demande sa main sur-le-champ. La jeune femme accepte pour sauver la fortune de sa famille. Hélas, le soir de leur mariage, Magnus est témoin d'une scène impardonnable qui le pousse à partir dès le lendemain pour l'Espagne. Cinq ans plus tard, le colonel est de retour à Londres avec un plan en tête : s'afficher quelque temps avec Alexandra comme un couple heureux afin de restaurer leur réputation, puis vivre chacun sa vie de son côté. Mais leurs sentiments sont-ils vraiment éteints à jamais ?