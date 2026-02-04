Inscription
#Roman francophone

La femme du colonel

Nicole Hibert, Julie Anne Long

ActuaLitté
Le colonel Magnus Brightwall est séduit au premier regard par Alexandra Bellamy et demande sa main sur-le-champ. La jeune femme accepte pour sauver la fortune de sa famille. Hélas, le soir de leur mariage, Magnus est témoin d'une scène impardonnable qui le pousse à partir dès le lendemain pour l'Espagne. Cinq ans plus tard, le colonel est de retour à Londres avec un plan en tête : s'afficher quelque temps avec Alexandra comme un couple heureux afin de restaurer leur réputation, puis vivre chacun sa vie de son côté. Mais leurs sentiments sont-ils vraiment éteints à jamais ?

Par Nicole Hibert, Julie Anne Long
Chez J'ai lu

|

Auteur

Nicole Hibert, Julie Anne Long

Editeur

J'ai lu

Genre

Romance historique

La femme du colonel

Julie Anne Long trad. Nicole Hibert

Paru le 04/02/2026

314 pages

J'ai lu

7,90 €

ActuaLitté
9782290428443
© Notice établie par ORB
