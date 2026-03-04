Inscription
Anatomy of an Obsession

Orlane Gray

L'édition avec jaspage est une édition limitée. Après épuisement des stocks avec jaspage, le livre sera édité en version classique avec tranche blanche. Elle pensait être en sécurité. Lui n'a jamais cessé de la traquer. Depuis la mort de ses parents, Nana Darmont tente d'exorciser la violence en l'étudiant sur les bancs de la fac de criminologie. Mais lorsqu'un professeur est retrouvé assassiné dans son bureau, la théorie devient alors très concrète. Traquée par un inconnu qui laisse derrière lui des signes glaçants, Nana se réfugie chez son camarade Marcus dans le vertigineux penthouse de Cillian Vexley, acteur adulé qui affiche un détachement inquiétant. Entre les murs de verre surplombant la ville, la jeune femme découvre un univers fait de luxe, de secrets et de frontières morales mouvantes : un stalker obsédé par elle, un meurtrier qui choisit ses cibles avec une précision chirurgicale et son propre désir, qui s'éveille pour ce qu'il ne devrait pas. Bientôt, Nana n'est plus certaine de vouloir fuir... ni de pouvoir se sauver d'elle-même.

Par Orlane Gray
Chez Adonia

Auteur

Orlane Gray

Editeur

Adonia

Genre

Suspense romantique

Anatomy of an Obsession

Orlane Gray

Paru le 04/03/2026

452 pages

Adonia

19,90 €

9782487986121
© Notice établie par ORB
