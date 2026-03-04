Inscription
#Roman jeunesse

Chère petite soeur

Alison McGhee, Joe Bluhm

ActuaLitté
Un roman épistolaire sous forme de journal : pendant dix ans, ce grand frère écrit à sa petite soeur des lettres qu'il ne lui donne pas. Une ode à la fratrie Un garçon s'adresse à sa petite soeur, qui fait de sa vie un enfer ! Déjà, elle pleure tout le temps. Elle lui tire les cheveux. Elle est pénible (comme toutes les petites soeurs, non ? ). Elle lui met la honte. Elle l'oblige à lire sans cesse le même livre. Elle l'oblige à l'emmener au cinéma voir des films de gamines. Elle le colle TOUT LE TEMPS ! Pourtant, de mots en mots, de dessins en dessins, les années passent, et leur relation évolue... Un ton qui alterne entre un cynisme hilarant et une tendresse pudique qui fait monter les larmes aux yeux. Un livre dans lequel se reconnaîtront tous ceux qui ont un frère ou une soeur (ou même les deux). Un roman primé et remarqué Chère petite soeur a été reçu le prix MOTAMO 2021 dans la catégorie "romans" . "Un petit roman touchant et criant de vérité, une première lecture très amusante où tous les frères et soeurs peuvent se retrouver". Le Parisien

Par Alison McGhee, Joe Bluhm
Chez Editions Milan

|

Auteur

Alison McGhee, Joe Bluhm

Editeur

Editions Milan

Genre

Autres collections (6 à 9 ans)

Chère petite soeur

Alison McGhee, Joe Bluhm trad. Virginie Cantin-Sablé

Paru le 04/03/2026

192 pages

Editions Milan

12,90 €

