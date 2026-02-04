Inscription
L'expérience

Mathias Barthes

Si vous tenez ce livre entre vos mains, sachez que c'est une promesse de transformation. Vous êtes sur le point de découvrir un univers où vos croyances seront renouvelées, où votre perception du monde sera enrichie et où vous apprendrez la puissance insoupçonnée de votre sensibilité. A travers ses expériences éclairantes, Mathias Barthes vous permet de développer vos capacités émotionnelles et d'explorer le potentiel inexploité de votre intuition. Préparez-vous à des exercices simples et puissants révélant l'immensité de vos donc médiumniques. Ce livre est une chance unique de redécouvrir qui vous êtes vraiment et d'harmoniser vos vibrations pour atteindre un état de bien-être profond avec vous-même et les autres. Votre expérience est ici et maintenant. Que le voyage commence !

Mathias Barthes
LGF/Le Livre de Poche

|

Auteur

Mathias Barthes

Editeur

LGF/Le Livre de Poche

Genre

Esotérisme

L'expérience

Mathias Barthes

Paru le 04/02/2026

236 pages

LGF/Le Livre de Poche

8,40 €

9782253254294
