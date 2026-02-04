"Il a toujours fui les projecteurs. Mon grand-père, Gérard Mulliez, fondateur d'Auchan, est de ceux qui préfèrent bâtir dans le silence plutôt que se raconter. Discret, pudique, il a longtemps refusé de se livrer. Et puis il y a quatre ans, il a accepté d'ouvrir sa porte, de se dévoiler et de me confier, à moi, sa petite fille, l'histoire de sa vie hors du commun. J'ai recueilli ses mots, j'ai interrogé ceux qui l'ont côtoyé de près. Une matière vivante, riche de confidences inédites et de témoignages. De ces fragments s'est dessiné le portrait d'un fondateur fait de contradictions, de fragilités, mais aussi d'une énergie inépuisable. Derrière l'entrepreneur, j'ai enfin découvert l'homme : son enfance, ses échecs, sa simplicité, ses obsessions, ses rituels, ses rêves, ses doutes et, surtout, les convictions profondes de cet enfant du Nord qui a construit un empire". Margaux Mulliez Gérard Mulliez est une légende qui a imprimé sa marque dans nos vies et bouleversé nos habitudes de consommation. Auchan, Decathlon, Boulanger, Kiabi, Leroy Merlin : on ne compte plus ces grandes enseignes qui fleurissent en France et à l'international et qui appartiennent à l'Association familiale Mulliez. Mais ce succès considérable ne doit rien au hasard, il est le legs d'un homme audacieux qui a porté une vision nouvelle de l'entreprise fondée sur le collectif et un capitalisme à visage humain. Plus qu'une biographie et une fresque familiale, ce passionnant récit est aussi une plongée dans un demi-siècle d'histoire sociale et économique.