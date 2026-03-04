Le merveilleux restaurant des souvenirs

Au menu du jour : vos souvenirs les plus émouvants... Dans la baie de Tokyo, au bout d'un chemin de coquillages, se dresse le restaurant Chibineko. On dit qu'ici, les plats sont des passerelles vers les âmes disparues. Guidée par la promesse d'un dernier instant avec son frère décédé, Kotoko pousse la porte de ce mystérieux restaurant. A l'intérieur, elle est accueillie par Chibi, le chaton tacheté qui veille sur les lieux. Sans même attendre sa commande, Kai, le jeune chef, lui sert un repas qui évoque son enfance - poisson mijoté, riz, soupe miso. Dès la première bouchée, la magie opère, transportant Kotoko vers un passé qu'elle croyait perdu à jamais. Aussi réconfortant qu'un bon plat chaud, ce roman nous rappelle l'importance de savourer chaque instant de la vie. Pour les lecteurs de Tant que le café est encore chaud. "Une lecture réconfortante et savoureuse où la notion du temps qui passe prend tout son sens". Le JDMag