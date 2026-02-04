Etoile montante des lettres d'Europe de l'Est, Urszula Honek nous conduit aux confins de la Pologne en dressant le portrait bouleversant d'une campagne aux prises avec la pauvreté, la solitude et la brutalité du quotidien. Les nuits blanches qui composent ce livre révèlent une mosaïque humaine où destins brisés et quêtes de dignité s'entremêlent. A travers la construction d'un étang à carpes, la disparition d'un enfant dans la forêt, les rituels du deuil ou la violence des relations familiales, l'autrice explore la frontière ténue entre réalité et imaginaire, mémoire et nostalgie. Loin de tout misérabilisme, le regard porté sur ces habitants est d'une rare tendresse, révélant la lumière qui persiste au coeur de la nuit la plus noire. A la fois chronique sociale et médiation universelle sur l'espoir, Les nuits blanches fait apparaître les espaces que nous avons en partage. Des astres voilés par la brume aux nuances de la neige, la langue poétique d'Urszula Honek sublime la dureté de l'existence. Un chef d'oeuvre de la littérature européenne contemporaine, qui fait échos aux grands textes sur les communautés villageoises comme Lumière d'été, puis vient la nuit de Jón Kalman Stefánsson. Traduit du polonais par Maryla Laurent