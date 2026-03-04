Lui survivre

L'histoire se répète... alors qu'il est derrière les barreaux. L'écrivaine Karen Walker en sait plus que quiconque sur les meurtriers. Son ex est le "Bagman" , un tueur en série enfermé à vie dans une prison de haute sécurité. Après l'avoir aimé aveuglément durant des années, elle a fini par le livrer à la police. Mais aujourd'hui, dix ans plus tard, alors que Karen s'apprête à publier le récit de ses crimes, une jeune femme disparaît dans des circonstances terriblement familières. Cela ne peut pas être le Bagman, puisqu'il est derrière les barreaux... n'est-ce pas ? Karen doit en avoir le coeur net. De retour à Marebridge, la petite ville anglaise qu'elle pensait avoir quittée pour toujours, elle se retrouve entraînée dans un jeu mortel avec l'homme auquel elle n'a jamais vraiment échappé. Mais si elle veut avoir une chance de sauver la jeune victime, il lui faut affronter ce qui s'est réellement passé à l'époque, une fois pour toutes. Claire McGowan tisse un roman haletant et glaçant sur le sentiment de culpabilité, le true crime et la psychologie perverse des tueurs en série. Par l'autrice best-seller de Personne ne doit savoir, Prix des Lectrices 2023. "Un talent renversant, à découvrir sans tarder". Lee Child, auteur de la série Jack Reacher "Je n'ai pas pu lâcher le livre". Marian Keyes, autrice de Grown Ups "La définition même d'un page turner captivant. Des personnages riches et complexes, une intrigue fascinante et un dénouement qui vous tiendra en haleine". John Marrs, auteur de What Lies Between Us et The One