#Roman étranger

L'art de disparaître

Anne Coldefy-Faucard, Maria Stepanova

"Ce roman pulvérise toutes nos attentes, Maria Stepanova s'y révèle être une véritable artiste". Berliner Zeitung M. est écrivaine. Quelques années plus tôt, son pays a déclaré la guerre à l'un de ses voisins. Désormais en exil, elle s'applique à recréer un nouveau chez-soi, tout en se sentant peu à peu coupée de sa langue : celle qu'elle a parlée toute sa vie, dans laquelle elle a écrit ses livres, celle dont elle tente, aujourd'hui, de se détacher. Alors qu'elle se trouve dans un train en partance pour un festival littéraire à l'étranger, une grève perturbe le programme. Le voyage s'achève dans un village perdu où M. ne connaît personne et son téléphone portable est déchargé. Et si, comme par magie, elle disparaissait ? L'Art de disparaître est un grand roman sur l'exil, la perte de repères et le réenchantement du quotidien par l'écriture. Traduit du russe par Anne Coldefy-Faucard

Par Anne Coldefy-Faucard, Maria Stepanova
Chez Stock

|

Auteur

Anne Coldefy-Faucard, Maria Stepanova

Editeur

Stock

Genre

Littérature russe

L'art de disparaître

Maria Stepanova trad. Anne Coldefy-Faucard

Paru le 04/02/2026

201 pages

Stock

20,00 €

9782234097674
