#Roman graphique

Pavé de bonnes intentions

Zoé Rivière

Après ses études Zoé Piazza est partie vivre une année au Maroc, à Taliouine, un petit village de l'Anti-Atlas dans une région rurale du Maroc, où elle a trouvé un travail de photographe pour une ONG locale. Cette dernière, en proposant différentes formations aux habitant. es, a pour objectif d'intégrer les femmes dans des projets éco-participatifs à l'échelle des villages de la région. En accompagnant ses collègues marocains sur le terrain, elle réussit à tisser des liens qui vont lui permettre de déconstruire ses préjugés et de trouver sa place : celle de la personne qui écoute et recueille la parole. Elle parviendra à comprendre plus finement son nouvel environnement et à articuler ses engagements féministes avec ceux des femmes qu'elle rencontre, loin des clichés habituels.

Pavé de bonnes intentions

Zoé Rivière

Paru le 04/03/2026

196 pages

Cambourakis

22,50 €

ActuaLitté
9782386691195
