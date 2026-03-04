Pavé de bonnes intentions

Après ses études Zoé Piazza est partie vivre une année au Maroc, à Taliouine, un petit village de l'Anti-Atlas dans une région rurale du Maroc, où elle a trouvé un travail de photographe pour une ONG locale. Cette dernière, en proposant différentes formations aux habitant. es, a pour objectif d'intégrer les femmes dans des projets éco-participatifs à l'échelle des villages de la région. En accompagnant ses collègues marocains sur le terrain, elle réussit à tisser des liens qui vont lui permettre de déconstruire ses préjugés et de trouver sa place : celle de la personne qui écoute et recueille la parole. Elle parviendra à comprendre plus finement son nouvel environnement et à articuler ses engagements féministes avec ceux des femmes qu'elle rencontre, loin des clichés habituels.