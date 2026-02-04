Une histoire des papes, de Pierre à François

Cet ouvrage a pour objet de raconter l'histoire de la plus ancienne institution occidentale, née il y a quelque deux mille ans. L'importance de la papauté apparaît aujourd'hui plus essentielle que jamais. Son origine remonte à Pierre, le premier des apôtres. Entre lui et François, on compte quelque 266 hommes, qui se sont succédé au cours des siècles. L'histoire des papes n'a pas toujours été des plus reluisantes. C'est celle d'êtres humains, de saints parfois, qui eux-mêmes présentèrent des côtés obscurs. Si certains eurent un comportement en tout point répréhensible, la plupart tentèrent de mener une vie bonne et con -forme à ce que l'on considérait comme tel à leur époque. Avec une grande rigueur et un humour pince-sans-rire qui sont sa marque inimitable, l'auteur, historien réputé, redonne vie à ces hommes dans leur épaisseur psychologique, leur mentalité, leurs compromissions politiques et leurs engagements religieux. Cette fresque a remporté un grand succès dans le monde anglophone. John W. O'MALLEY, s. j. , est professeur émérite à l'Université de George-town (Washington). Il est spécialisé dans l'histoire de l'Eglise et des conciles. Il a notamment publié chez Lessius : L'événement Vatican II (2011), Le concile de Trente : ce qui s'est vraiment passé(2013) et Une histoire des jésuites, d'Ignace de Loyola à nos jours (2014).