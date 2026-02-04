Chut, c'est le portable de mon frère !

Inscription
#Bande dessinée jeunesse

Une bande d'amis, ça change la vie ! La suite de la nouvelle collection d'Anna Roy. Julia est tout excitée ! Son frère lui a prêté son téléphone portable en cachette de ses parents. Elle l'apporte discrètement à l'école, alors que c'est interdit. Les p'tits potes sont à la fois curieux, envieux mais aussi inquiets car Julia passe ses nuits à jouer et regarder des vidéos. Grâce à l'intervention de son père et de la maîtresse, les enfants vont apprendre les dangers du portable et des réseaux sociaux s'ils sont utilisés trop tôt et sans accompagnement. Un livre bien utile pour prévenir l'utilisation massive des portables dès le plus jeune âge. Une thématique demandée à l'autrice par des professionnels de l'éducation et des ministères liés à la santé publique et aux jeunes enfants.

Par Mademoiselle Caroline, Anna Roy
Chez Casterman

Casterman

BD jeunesse divers

Paru le 04/02/2026

43 pages

Casterman

6,90 €

9782203303003
