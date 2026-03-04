Inscription
#Manga

Tani & Suzuki - You and I are polar opposites Tome 3

Kocha Agasawa

ActuaLitté
Tani, garçon franc mais discret, et Suzuki, une jeune fille au caractère bien trempé, n'ont rien à faire ensemble... et alors ? Nos deux tourtereaux franchissent un nouveau cap lorsque Suzuki invite Tani chez elle pour la première fois ! L'occasion rêvée de se rapprocher et de se découvrir un peu plus. De son côté, Yamada éclaircit enfin les choses avec Nishi, après un été ponctué de messages maladroits. L'automne s'annonce doux et plein de promesses pour notre petite bande ! Véritable phénomène au Japon, découvrez une série haute en couleur qui alterne à la perfection romance et comédie et des personnages "vrais" dans lesquels chacun se reconnaîtra !

Par Kocha Agasawa
Chez Nobi Nobi

|

Auteur

Kocha Agasawa

Editeur

Nobi Nobi

Genre

Shonen/garçon

Tani & Suzuki - You and I are polar opposites Tome 3

Kocha Agasawa trad. Gaëlle Ruel

Paru le 04/03/2026

192 pages

Nobi Nobi

7,20 €

ActuaLitté
9782384963584
© Notice établie par ORB
