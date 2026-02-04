Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche
#Essais

Philosopher mode d'emploi

Guillaume Pigeard de Gurbert

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Devant la constellation des philosophes, le foisonnement de leurs oeuvres et plus encore la diversité de ses objets, l'unité de la philosophie semble se perdre. Il existe pourtant un petit nombre de structures philosophiques qui guident l'ensemble. Ces structures qui désignent des relations problématiques sont au nombre de cinq : le familier et l'étrange ; l'actif et le passif ; l'un et le multiple ; l'être et le temps ; le sens et le non-sens. S'appuyant sur des exemples concrets et des grands textes de la philosophie, Guillaume Pigeard de Gurbert propose une philosophie qui s'appuie sur notre expérience concrète. Les structures fondamentales sont pareilles à des outils qui domptent ce qui se montre indocile à notre pensée.

Par Guillaume Pigeard de Gurbert
Chez Armand Colin

|

Auteur

Guillaume Pigeard de Gurbert

Editeur

Armand Colin

Genre

Ouvrages généraux

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Philosopher mode d'emploi par Guillaume Pigeard de Gurbert

Commenter ce livre

 

Philosopher mode d'emploi

Guillaume Pigeard de Gurbert

Paru le 04/02/2026

304 pages

Armand Colin

22,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782200638191
9782200638191
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

La Grande Librairie : avant c'était mieux ? Un autre regard sur hier La classification des livres jeunesse proposée par le RN inquiète auteurs et éditeurs Pouvoir, restructurations, défiance : l’ère Olivennes commence chez Editis La Grande Librairie : quand les écrivains parlent de nos failles
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.