Philosopher mode d'emploi

Devant la constellation des philosophes, le foisonnement de leurs oeuvres et plus encore la diversité de ses objets, l'unité de la philosophie semble se perdre. Il existe pourtant un petit nombre de structures philosophiques qui guident l'ensemble. Ces structures qui désignent des relations problématiques sont au nombre de cinq : le familier et l'étrange ; l'actif et le passif ; l'un et le multiple ; l'être et le temps ; le sens et le non-sens. S'appuyant sur des exemples concrets et des grands textes de la philosophie, Guillaume Pigeard de Gurbert propose une philosophie qui s'appuie sur notre expérience concrète. Les structures fondamentales sont pareilles à des outils qui domptent ce qui se montre indocile à notre pensée.