Sillonnant le ciel ou nichés dans les arbres, les oiseaux sont partout autour de nous. Ils vivent dans les villes comme dans les campagnes, et sont reconnaissables grâce à leurs plumages ou à leurs chants. Mais qui sont-ils vraiment ?? Partez à la découverte de ces animaux incroyables ? : la diversité des espèces, leurs caractéristiques, leurs habitats, leur reproduction, leurs alimentations, leurs prédateurs, leurs moyens de communication, leurs adaptations aux saisons... Un documentaire complet pour découvrir les oiseaux et mieux comprendre leurs modes de vie. LES PLUS Des textes clairs et épurés pour aller à l'essentiel. Des photos exceptionnelles pour rendre compte de la réalité. Une mise en page réfléchie pour accompagner l'enfant dans sa lecture. Une rubrique dédiée à l'ouverture culturelle pour développer la culture générale, littéraire et artistique de l'enfant. Une fabrication 100% française, éthique et engagée.