Kids on the Slope Tome 1

Début de l'été 1966. Kaoru quitte Yokosuka pour rejoindre un lycée de province. Contraint de déménager fréquemment depuis sa plus tendre enfance, l'école est devenue pour lui synonyme d'angoisse. Pourtant, dès son premier jour dans ce nouvel établissement, sa vie prend un tournant inattendu lorsqu'il fait la rencontre de Sentarô, un camarade de classe au tempérament fougueux. Malgré leurs différences, ils se rapprochent grâce à leur passion commune : le jazz. Désormais, la vie de Kaoru va changer de rythme ! (Re)découvrez la série culte de Yuki Kodama (The Blue Flowers & The Ceramic Forest), lauréate du prix Shogakukan en 2012. Un josei vibrant autour du jazz dans le Japon des années 1960, sur fond de bouleversements sociaux.