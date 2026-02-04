En 48 pages et 16 fiches pratiques, le Petit TVA fournit toutes les notions indispensables pour calculer, déclarer et comptabiliser la TVA, avec de nombreux exemples chiffrés, en présentant notamment : - les règles de base - les assujettis et les redevables partiels - les activités partiellement soumises à la TVA - les obligations déclaratives et comptables - les échanges internationaux et l'e-commerce - les régimes spéciaux et particuliersLe Petit TVA est à jour de la loi de finances 2024. ++ Inclus : un test interactif pour tester ses connaissances ++ ------------------------------------? Depuis 20 ans, Les Petits Experts récapitulent les chiffres, données et savoir-faire clés en gestion d'entreprise. Indispensables, précis et pratiques, ils sont structurés en fiches synthétiques, dans un format très accessible de 48 pages. ? Avec une vingtaine de titres mis à jour chaque année, ils sont un repère incontournable pour tout étudiant ou professionnel. ------------------------------------