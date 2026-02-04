Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche
#Essais

Le petit TVA

Gilles Meyer

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
En 48 pages et 16 fiches pratiques, le Petit TVA fournit toutes les notions indispensables pour calculer, déclarer et comptabiliser la TVA, avec de nombreux exemples chiffrés, en présentant notamment : - les règles de base - les assujettis et les redevables partiels - les activités partiellement soumises à la TVA - les obligations déclaratives et comptables - les échanges internationaux et l'e-commerce - les régimes spéciaux et particuliersLe Petit TVA est à jour de la loi de finances 2024. ++ Inclus : un test interactif pour tester ses connaissances ++ ------------------------------------? Depuis 20 ans, Les Petits Experts récapitulent les chiffres, données et savoir-faire clés en gestion d'entreprise. Indispensables, précis et pratiques, ils sont structurés en fiches synthétiques, dans un format très accessible de 48 pages. ? Avec une vingtaine de titres mis à jour chaque année, ils sont un repère incontournable pour tout étudiant ou professionnel. ------------------------------------

Par Gilles Meyer
Chez Dunod

|

Auteur

Gilles Meyer

Editeur

Dunod

Genre

Droit fiscal

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Le petit TVA par Gilles Meyer

Commenter ce livre

 

Le petit TVA

Gilles Meyer

Paru le 04/02/2026

48 pages

Dunod

4,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782100889143
9782100889143
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

La Grande Librairie : avant c'était mieux ? Un autre regard sur hier La classification des livres jeunesse proposée par le RN inquiète auteurs et éditeurs Pouvoir, restructurations, défiance : l’ère Olivennes commence chez Editis La Grande Librairie : quand les écrivains parlent de nos failles
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.