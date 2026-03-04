Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Des livres Inoubliables La Mairie de Paris menace le Salon du livre africain Lobbying et transparence dans l'industrie du livre
#Manga

Erio & The Electric Doll Tome 4

Mujirushi Shimazaki, Kuroimori

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Depuis la guerre contre les IA, le monde est privé d'électricité. Afin de mieux comprendre son histoire, Erio explore les archives de Saint-Cultus qui renferment tout le savoir de l'humanité. Au coeur de cette immense bibliothèque, elle découvre une porte dérobée qui mène à une pièce alimentée en électricité. C'est dans cet endroit mystérieux que des faits remontant à plus d'un siècle sont sur le point de lui être révélés... Entrez dans le quatrième volet des aventures d'Erio et Ange, dans un futur steampunk où tout reste à reconstruire. Publié dans le Young Jump Comics, Erio & The Electric Doll est le nouveau bijou des éditions Shueisha scénarisé par Shimazaki Mujirushi et dessiné par Kuroimori. " Visuellement de toute beauté, ce manga implante des décors travaillés en peignant une dystopie futuriste qui embrasse l'univers steampunk de façon novatrice". Geekandchill. com " Un véritable coup de coeur ! " Back to the Geek " Les personnages sont attachants et l'univers lorgnant sur le steam-punk est des plus agréables". L'Avis des bulles " Un univers mélancolique et joyeux à la fois pour un voyage initiatique où l'électricité représente bien plus qu'il n'y paraît". France Info " Une aventure steampunk à couper le souffle ! " Gaak. fr

Par Mujirushi Shimazaki, Kuroimori
Chez Mangetsu

|

Auteur

Mujirushi Shimazaki, Kuroimori

Editeur

Mangetsu

Genre

Seinen/Homme

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Erio & The Electric Doll Tome 4 par Mujirushi Shimazaki, Kuroimori

Commenter ce livre

 

Erio & The Electric Doll Tome 4

Mujirushi Shimazaki, Kuroimori trad. Anaïs Koechlin

Paru le 04/03/2026

226 pages

Mangetsu

9,95 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782382812679
9782382812679
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Amazon partenaire du Festival du livre de Paris : les libraires claquent la porte Alain Soral condamné à 2 ans de prison ferme, avec mandat d’arrêt La Grande Librairie retourne en enfance, pour le meilleur et pour le pire Monsieur Le Prof devant les tribunaux : Flammarion “m'a totalement abandonné"
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.