Erio & The Electric Doll Tome 4

Depuis la guerre contre les IA, le monde est privé d'électricité. Afin de mieux comprendre son histoire, Erio explore les archives de Saint-Cultus qui renferment tout le savoir de l'humanité. Au coeur de cette immense bibliothèque, elle découvre une porte dérobée qui mène à une pièce alimentée en électricité. C'est dans cet endroit mystérieux que des faits remontant à plus d'un siècle sont sur le point de lui être révélés... Entrez dans le quatrième volet des aventures d'Erio et Ange, dans un futur steampunk où tout reste à reconstruire. Publié dans le Young Jump Comics, Erio & The Electric Doll est le nouveau bijou des éditions Shueisha scénarisé par Shimazaki Mujirushi et dessiné par Kuroimori. " Visuellement de toute beauté, ce manga implante des décors travaillés en peignant une dystopie futuriste qui embrasse l'univers steampunk de façon novatrice". Geekandchill. com " Un véritable coup de coeur ! " Back to the Geek " Les personnages sont attachants et l'univers lorgnant sur le steam-punk est des plus agréables". L'Avis des bulles " Un univers mélancolique et joyeux à la fois pour un voyage initiatique où l'électricité représente bien plus qu'il n'y paraît". France Info " Une aventure steampunk à couper le souffle ! " Gaak. fr