En 48 pages et 22 fiches pratiques, le Petit Paie fournit toutes les informations indispensables à l'établissement du bulletin de paie (du brut au net), avec de nombreux exemples chiffrés : - présenter le bulletin de paie - aménager et rémunérer le temps de travail (SMIC et minimumum conventionnel, heures supplémentaires et complémentaires, primes) - valoriser les absences en paie (retenues, congés payés, maladie, maternité, accident du travail) - calculer les cotisations et contributions sociales (plafond Sécurité sociale, bases de cotisations, régularisations. .) - calculer la paie de départ (STC, indemnités de rupture) - déclarer et payer les cotisations sociales et l'impôt (DSN, prélèvement à la source, épargne salariale)Edition 2026 entièrement actualisée, intégrant les derniers barèmes et paramètres sociaux (SMIC, plafonds de Sécurité sociale, taux et tranches de cotisations), les évolutions de la DSN, les nouvelles règles d'indemnisation des arrêts de travail et de retraite, ainsi que les dernières instructions et circulaires publiées. Plus de 100 000 exemplaires vendus depuis la première édition ! ++ Inclus : un test interactif pour tester ses connaissances ++ ------------------------------------? Depuis 20 ans, Les Petits Experts récapitulent les chiffres, données et savoir-faire clés en gestion d'entreprise. Indispensables, précis et pratiques, ils sont structurés en fiches synthétiques, dans un format très accessible de 48 pages. ? Avec une vingtaine de titres mis à jour chaque année, ils sont un repère incontournable pour tout étudiant ou professionnel. ------------------------------------