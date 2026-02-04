Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche
#Essais

Le petit Paie

Jean-Pierre Taïeb, Florence Bernier Debbabi

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
En 48 pages et 22 fiches pratiques, le Petit Paie fournit toutes les informations indispensables à l'établissement du bulletin de paie (du brut au net), avec de nombreux exemples chiffrés : - présenter le bulletin de paie - aménager et rémunérer le temps de travail (SMIC et minimumum conventionnel, heures supplémentaires et complémentaires, primes) - valoriser les absences en paie (retenues, congés payés, maladie, maternité, accident du travail) - calculer les cotisations et contributions sociales (plafond Sécurité sociale, bases de cotisations, régularisations. .) - calculer la paie de départ (STC, indemnités de rupture) - déclarer et payer les cotisations sociales et l'impôt (DSN, prélèvement à la source, épargne salariale)Edition 2026 entièrement actualisée, intégrant les derniers barèmes et paramètres sociaux (SMIC, plafonds de Sécurité sociale, taux et tranches de cotisations), les évolutions de la DSN, les nouvelles règles d'indemnisation des arrêts de travail et de retraite, ainsi que les dernières instructions et circulaires publiées. Plus de 100 000 exemplaires vendus depuis la première édition ! ++ Inclus : un test interactif pour tester ses connaissances ++ ------------------------------------? Depuis 20 ans, Les Petits Experts récapitulent les chiffres, données et savoir-faire clés en gestion d'entreprise. Indispensables, précis et pratiques, ils sont structurés en fiches synthétiques, dans un format très accessible de 48 pages. ? Avec une vingtaine de titres mis à jour chaque année, ils sont un repère incontournable pour tout étudiant ou professionnel. ------------------------------------

Par Jean-Pierre Taïeb, Florence Bernier Debbabi
Chez Dunod

|

Auteur

Jean-Pierre Taïeb, Florence Bernier Debbabi

Editeur

Dunod

Genre

Comptabilité générale

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Le petit Paie par Jean-Pierre Taïeb, Florence Bernier Debbabi

Commenter ce livre

 

Le petit Paie

Jean-Pierre Taïeb, Florence Bernier Debbabi

Paru le 04/02/2026

48 pages

Dunod

4,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782100888672
9782100888672
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

La Grande Librairie : avant c'était mieux ? Un autre regard sur hier La classification des livres jeunesse proposée par le RN inquiète auteurs et éditeurs Pouvoir, restructurations, défiance : l’ère Olivennes commence chez Editis La Grande Librairie : quand les écrivains parlent de nos failles
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.