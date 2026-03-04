Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Des livres Inoubliables La Mairie de Paris menace le Salon du livre africain Lobbying et transparence dans l'industrie du livre
#Essais

Vileborn - Accepte ta part de ténèbres

Claudio Pustorino

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Le Kit d'initiation à Vileborn consiste en réalité en un scénario de découverte jouable en deux séances qui, après une rapide présentation du contexte de jeu, vous embarquera dans une aventure qui vous expliquera pas à pas comment jouer ! VOUS ETES LA MALENGEANCE, DES PARIAS. Il y a cinq ans, les ténèbres ont envahi le ciel d'Egas, apportant avec elles le froid, la famine et des monstres terrifiants : les Nuisibles. Depuis lors, vous avez changé. Les ténèbres vous ont choisis et conféré des pouvoirs inquiétants - mais aussi des pulsions effroyables. L'Eglise vous considère comme une abomination. L'Empire cherche à vous utiliser comme une arme. Contraints de rejoindre l'ordre du Crépuscule, vous serez entraînés à chasser des créatures dont la nature reflète vos côtés les plus sombres. Vous êtes les premiers Parias à avoir été enrôlés dans l'ordre du Crépuscule. Vous vous trouvez au coeur d'un conflit entre l'Eglise et l'Empire. Vous êtes en conflit avec votre nature, craints et méprisés de tous. Que ferez-vous de la noirceur qui vous habite ? BIENVENUE DANS VILEBORN VILEBORN est un jeu de rôle inspiré de romans de fantasy initiatiques, tels que N'oublie jamais et L'Empire du vampire de Jay Kristoff, Fils-des-brumes de Brandon Sanderson et L'Apprenti assassin de Robin Hobb. Comme dans les romans initiatiques, vous y raconterez l'histoire de jeunes héros et héroïnes qui, à la veille de l'âge adulte, cherchent leur chemin parmi les relations avec leurs homologues et leurs mentors, établissant entre eux le genre de liens qu'on ne peut tisser qu'en vivant des aventures dans un monde plein de dangers et de mystère. Comme dans certains romans initiatiques, le décor présente un caractère sombre et ses protagonistes doivent affronter non seulement l'obscurité du monde lui-même, mais leur propre côté obscur. Contrairement aux romans initiatiques, vous n'aurez pas à suivre une intrigue prédéfinie. Au contraire, vous élaborerez votre propre histoire. VILEBORN vous attend !

Par Claudio Pustorino
Chez Ynnis Editions

|

Auteur

Claudio Pustorino

Editeur

Ynnis Editions

Genre

Jeux

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Vileborn - Accepte ta part de ténèbres par Claudio Pustorino

Commenter ce livre

 

Vileborn - Accepte ta part de ténèbres

Claudio Pustorino

Paru le 11/03/2026

80 pages

Ynnis Editions

8,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782376976219
9782376976219
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Amazon partenaire du Festival du livre de Paris : les libraires claquent la porte Alain Soral condamné à 2 ans de prison ferme, avec mandat d’arrêt La Grande Librairie retourne en enfance, pour le meilleur et pour le pire Monsieur Le Prof devant les tribunaux : Flammarion “m'a totalement abandonné"
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.