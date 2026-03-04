Vileborn - Accepte ta part de ténèbres

Le Kit d'initiation à Vileborn consiste en réalité en un scénario de découverte jouable en deux séances qui, après une rapide présentation du contexte de jeu, vous embarquera dans une aventure qui vous expliquera pas à pas comment jouer ! VOUS ETES LA MALENGEANCE, DES PARIAS. Il y a cinq ans, les ténèbres ont envahi le ciel d'Egas, apportant avec elles le froid, la famine et des monstres terrifiants : les Nuisibles. Depuis lors, vous avez changé. Les ténèbres vous ont choisis et conféré des pouvoirs inquiétants - mais aussi des pulsions effroyables. L'Eglise vous considère comme une abomination. L'Empire cherche à vous utiliser comme une arme. Contraints de rejoindre l'ordre du Crépuscule, vous serez entraînés à chasser des créatures dont la nature reflète vos côtés les plus sombres. Vous êtes les premiers Parias à avoir été enrôlés dans l'ordre du Crépuscule. Vous vous trouvez au coeur d'un conflit entre l'Eglise et l'Empire. Vous êtes en conflit avec votre nature, craints et méprisés de tous. Que ferez-vous de la noirceur qui vous habite ? BIENVENUE DANS VILEBORN VILEBORN est un jeu de rôle inspiré de romans de fantasy initiatiques, tels que N'oublie jamais et L'Empire du vampire de Jay Kristoff, Fils-des-brumes de Brandon Sanderson et L'Apprenti assassin de Robin Hobb. Comme dans les romans initiatiques, vous y raconterez l'histoire de jeunes héros et héroïnes qui, à la veille de l'âge adulte, cherchent leur chemin parmi les relations avec leurs homologues et leurs mentors, établissant entre eux le genre de liens qu'on ne peut tisser qu'en vivant des aventures dans un monde plein de dangers et de mystère. Comme dans certains romans initiatiques, le décor présente un caractère sombre et ses protagonistes doivent affronter non seulement l'obscurité du monde lui-même, mais leur propre côté obscur. Contrairement aux romans initiatiques, vous n'aurez pas à suivre une intrigue prédéfinie. Au contraire, vous élaborerez votre propre histoire. VILEBORN vous attend !