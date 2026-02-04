Inscription
#Essais

Le petit RH

Jean-Pierre Taïeb, Florence Bernier Debbabi

ActuaLitté
En 48 pages et 20 fiches pratiques, le Petit RH fournit toutes les notions et pratiques indispensables à la fonction RH pour maîtriser les pratiques administratives et anticiper le développement des RH : - recruter les meilleurs candidats - élaborer une politique de rémunération incitative - gérer les emplois et les compétences - piloter la performance RH - former pour développer les compétences - engager la RSE - assurer le contrôle de gestion RH. Edition 2026 entièrement actualisée, intégrant la loi Séniors et le dialogue social, la transparence salariale (directive européenne à transposer d'ici 2026), l'apprentissage et les contrats aidés, les nouvelles règles de rupture du contrat de travail (démission présumée, rupture conventionnelle), la négociation collective, l'égalité professionnelle, l'OETH, l'épargne salariale, ainsi que les derniers indices et données Dares / Insee 2023 2025.

Chez Dunod

|

Auteur

Editeur

Dunod

Genre

Gestion des ressources humaine

Paru le 04/02/2026

48 pages

4,90 €

9782100888665
© Notice établie par ORB
