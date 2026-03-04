The Exception

Un semestre. Un interdit. Une obsession. Après le tragique accident qui a emporté ses parents, Victoire quitte tout ce qu'elle connaît pour Chicago, la ville où son père a grandi. Là-bas, elle est engagée comme intervenante à l'université et retrouve Juliette, sa meilleure amie. Avant la rentrée, les deux jeunes femmes renouent avec leur tradition : la soirée "coup d'un soir" pour oublier le passé... Mais cette année, l'inattendu frappe à la porte. Ce qui devait être une parenthèse sans lendemain devient une nuit impossible à effacer. Quand Isaïah surgit dans sa salle de cours, Victoire comprend trop tard que le destin vient de lui jouer un tour cruel. Car, même si le doyen a formellement interdit toute relation avec les étudiants, chaque regard attise un désir difficile à contenir... Cette année à Chicago s'annonce délicieusement périlleuse !