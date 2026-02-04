Je ne suis pas un algorithme !

Chaque jour, nous scrollons, likons, swipons. Nous vivons dans l'illusion d'être libres de penser et de choisir. En réalité, nos désirs et nos opinions sont formatés par les algorithmes. Dans une société hyperconnectée qui fragmente notre attention, nous sommes accros à la dopamine et à la surconsommation : écrans, réseaux sociaux, jeux, alimentation... tout y passe ! Malgré tout cela, nous restons insatisfaits, ressentant parfois un vide et une perte de sens, laissant s'éloigner la perspective du bonheur. Fort heureusement, nous sommes bien plus que ce que les algorithmes veulent nous laisser penser. Cet ouvrage nous invite à un sursaut et nous donne les clés pour redécouvrir ce qui nous rend humains : le lien, le sens et l'action. Il est temps de reprendre le contrôle de nos vies et de nos cerveaux, pour enfin être heureux !