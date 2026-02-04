Inscription
#Essais

Je ne suis pas un algorithme !

Frédéric Lenoir, Nicolas Hazard

Chaque jour, nous scrollons, likons, swipons. Nous vivons dans l'illusion d'être libres de penser et de choisir. En réalité, nos désirs et nos opinions sont formatés par les algorithmes. Dans une société hyperconnectée qui fragmente notre attention, nous sommes accros à la dopamine et à la surconsommation : écrans, réseaux sociaux, jeux, alimentation... tout y passe ! Malgré tout cela, nous restons insatisfaits, ressentant parfois un vide et une perte de sens, laissant s'éloigner la perspective du bonheur. Fort heureusement, nous sommes bien plus que ce que les algorithmes veulent nous laisser penser. Cet ouvrage nous invite à un sursaut et nous donne les clés pour redécouvrir ce qui nous rend humains : le lien, le sens et l'action. Il est temps de reprendre le contrôle de nos vies et de nos cerveaux, pour enfin être heureux !

Par Frédéric Lenoir, Nicolas Hazard
Chez Flammarion

|

Auteur

Frédéric Lenoir, Nicolas Hazard

Editeur

Flammarion

Genre

Actualité médiatique internati

Je ne suis pas un algorithme !

Nicolas Hazard

Paru le 04/02/2026

181 pages

Flammarion

20,00 €

9782080490001
