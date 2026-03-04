Le livre de la culpabilité

En 1979, dans un monde où personne n'a gagné la Seconde Guerre mondiale, l'Angleterre est dirigée par un gouvernement qui repose sur des alliances inquiétantes. Des triplés de treize ans - Vincent, Lawrence et William - sont les derniers résidents d'un foyer pour garçons. Chaque jour, ils prennent leurs médicaments et étudient sous l'oeil vigilant de trois mères : Mère du Matin, Mère de l'Après-midi et Mère de la Nuit. Ils ne désirent qu'une chose : rejoindre les orphelins chanceux qu'on envoie dans une station balnéaire mythique. Non loin de là, Nancy, treize ans également, mène une vie recluse avec ses parents qui l'adorent mais ne la laissent jamais sortir. Lorsque la route des triplés croise celle de Nancy, les enfants découvrent la terrible vérité sur leurs origines et devront s'unir pour survivre. Mélange envoûtant de fable gothique et de suspense psychologique, Le Livre des transgressions dévoile les sombres secrets d'un monde où certaines vies ont moins de valeur que d'autres.