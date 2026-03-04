Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Des livres Inoubliables La Mairie de Paris menace le Salon du livre africain Lobbying et transparence dans l'industrie du livre
#Roman étranger

Le livre de la culpabilité

Chidgey Catherine, Catherine Chidgey

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
En 1979, dans un monde où personne n'a gagné la Seconde Guerre mondiale, l'Angleterre est dirigée par un gouvernement qui repose sur des alliances inquiétantes. Des triplés de treize ans - Vincent, Lawrence et William - sont les derniers résidents d'un foyer pour garçons. Chaque jour, ils prennent leurs médicaments et étudient sous l'oeil vigilant de trois mères : Mère du Matin, Mère de l'Après-midi et Mère de la Nuit. Ils ne désirent qu'une chose : rejoindre les orphelins chanceux qu'on envoie dans une station balnéaire mythique. Non loin de là, Nancy, treize ans également, mène une vie recluse avec ses parents qui l'adorent mais ne la laissent jamais sortir. Lorsque la route des triplés croise celle de Nancy, les enfants découvrent la terrible vérité sur leurs origines et devront s'unir pour survivre. Mélange envoûtant de fable gothique et de suspense psychologique, Le Livre des transgressions dévoile les sombres secrets d'un monde où certaines vies ont moins de valeur que d'autres.

Par Chidgey Catherine, Catherine Chidgey
Chez Gallmeister

|

Auteur

Chidgey Catherine, Catherine Chidgey

Editeur

Gallmeister

Genre

Littérature anglo-saxonne

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Le livre de la culpabilité par Chidgey Catherine, Catherine Chidgey

Commenter ce livre

 

Le livre de la culpabilité

Chidgey Catherine, Catherine Chidgey trad. Johanne Le Ray

Paru le 04/03/2026

580 pages

Gallmeister

26,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782351783856
9782351783856
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Amazon partenaire du Festival du livre de Paris : les libraires claquent la porte Alain Soral condamné à 2 ans de prison ferme, avec mandat d’arrêt La Grande Librairie retourne en enfance, pour le meilleur et pour le pire Monsieur Le Prof devant les tribunaux : Flammarion “m'a totalement abandonné"
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.