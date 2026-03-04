Inscription
#Roman étranger

Avalanche

Lance Weller

ActuaLitté
Au début du XXe siècle, Clara retourne chez son oncle et sa tante dans la petite ville de Forsaken Heights, nichée au coeur des montagnes de l'Ouest. Dans le train, elle croise la route de Jack, un jeune homme qui revient sur les lieux de son enfance. Il rentre enterrer Will, un ancien éclaireur qui l'avait recueilli vingt ans plus tôt, alors que la famille de Jack venait d'être décimée par une fièvre mystérieuse. Ce fléau, Jack l'avait apporté avec lui à Forsaken Heights, sans qu'il le sache, entraînant une tragédie qui hante encore la mémoire des habitants. Au fur et à mesure que Clara et Jack se découvrent, une évidence s'impose : leur rencontre pourrait bien bouleverser leur destin. Entre western sauvage et drame intimiste, Avalanche est une histoire d'amour intense et une fresque lyrique sur les confins de l'Amérique.

Par Lance Weller
Chez Gallmeister

|

Auteur

Lance Weller

Editeur

Gallmeister

Genre

Littérature anglo-saxonne

Avalanche

Lance Weller trad. François Happe

Paru le 04/03/2026

536 pages

Gallmeister

26,90 €

ActuaLitté
9782351783610
