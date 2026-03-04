Max ne croyait pas en une vie après la mort. Jusqu'à ce qu'il meure. Désormais, son fantôme réticent essaie de percer le mystère de sa "présence" ici-bas. Coincé dans l'appartement londonien qu'il partageait encore récemment avec sa petite amie Hannah, il observe la jeune Australienne naviguer dans la vie d'après, cherchant en vain à se manifester auprès d'elle. Les mois précédant la disparition de Max, Hannah avait un comportement étrange. Que lui cachait-elle ? Pourquoi refusait-elle de lui parler de ses parents ? Les bribes qui ressurgissent de son enfance passée à proximité d'une ancienne école de "redressement" pour Aborigènes, aux Echos, dans l'Australie rurale, mettent au jour un secret familial et une généalogie de la violence se dessine. Sublime roman d'amour et de deuil, "Les Echos" ausculte ce qui nous rattache aux autres et ce qui nous hante, dans le présent et par-delà les générations. Par une étrange alchimie entre humour et noirceur, il affirme la singularité d'une autrice majeure.