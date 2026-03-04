L'ordre du jour

20 février 1933 : une fin d'après-midi à Berlin, dans les confortables salons du palais du président du Reichstag. Une réunion secrète entre les plus grands industriels allemands et les hauts dignitaires nazis doit sceller le financement de la prochaine campagne électorale. Il y a là le "nirvana de l'industrie et de la finance" : Krupp, Opel, Siemens, Telefunken... De cette scène inaugurale procède un consentement irréversible qui aboutira au pire. Au fil d'un récit intense et sidérant, l'écriture d'Eric Vuillard rend à l'engrenage des faits leur dérisoire et pathétique charge émotionnelle, la fragilité de l'instant. Et derrière les images triomphales de la Wehrmacht se découvrent, aux origines, de vulgaires marchandages, de tristes combinaisons d'intérêt. Cette démonstration magistrale et grinçante doit nous rappeler que, le plus souvent, ce qui semble irrésistible, ce ne sont pas les circonstances, mais nos accommodements et les compromis des puissants.