#Roman francophone

L'ordre du jour

Eric Vuillard

ActuaLitté
20 février 1933 : une fin d'après-midi à Berlin, dans les confortables salons du palais du président du Reichstag. Une réunion secrète entre les plus grands industriels allemands et les hauts dignitaires nazis doit sceller le financement de la prochaine campagne électorale. Il y a là le "nirvana de l'industrie et de la finance" : Krupp, Opel, Siemens, Telefunken... De cette scène inaugurale procède un consentement irréversible qui aboutira au pire. Au fil d'un récit intense et sidérant, l'écriture d'Eric Vuillard rend à l'engrenage des faits leur dérisoire et pathétique charge émotionnelle, la fragilité de l'instant. Et derrière les images triomphales de la Wehrmacht se découvrent, aux origines, de vulgaires marchandages, de tristes combinaisons d'intérêt. Cette démonstration magistrale et grinçante doit nous rappeler que, le plus souvent, ce qui semble irrésistible, ce ne sont pas les circonstances, mais nos accommodements et les compromis des puissants.

Par Eric Vuillard
Chez Actes Sud Editions

|

Auteur

Eric Vuillard

Editeur

Actes Sud Editions

Genre

Littérature française

L'ordre du jour

Eric Vuillard

Paru le 04/03/2026

150 pages

Actes Sud Editions

7,30 €

9782330218676
